Krízový štáb v Žiline zrušil mimoriadnu situáciu

Žilina 7. februára (TASR) – Krízový štáb mesta Žilina zrušil mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásil v piatok (3. 2.) v dôsledku silného dlhotrvajúceho sneženia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Žilinským cestárom sa podľa nej podarilo vyčistiť, upraviť a sprejazdniť všetky cesty, naďalej však ostávajú v pohotovosti. "Rád by som sa poďakoval za súčinnosť všetkým zložkám, vďaka ktorým sme mimoriadnu situáciu zvládli. A minimalizovali sme tak dopady snehovej kalamity v našom meste," priblížil žilinský primátor Peter Fiabáne.



Doplnil, že okrem ciest sa ľudia v teréne starali aj o úpravu a čistenie chodníkov, schodísk, zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD), lávok či verejných priestranstiev. "V Žiline máme 255 kilometrov (km) ciest a chodníky udržiavame v dĺžke 158 km," dodal Fiabáne.



Mechanizmy a vozidlá zimnej údržby počas posledných štyroch dní najazdili takmer 9000 km, spotrebovali zhruba 410 ton posypového materiálu a odviezli necelých 120 kubických metrov snehu, priblížila hovorkyňa mesta.



Dopravný podnik mesta Žiliny hlásil počas piatka 150 vynechaných spojov. "Situáciu na cestách sťažili štyri skrížené kĺbové autobusy. Šesť kĺbových trolejbusov bolo zablokovaných pod sídliskom Vlčince v smere z Košickej ulice pre problémy s výjazdom na Ulicu sv. Cyrila a Metoda. Problémy spôsobovali aj výrazné kolóny, najmä zablokovaná cesta I/11 v smere na Čadcu zapríčinila ťažkosti autobusovým spojom do Brodna," uviedla Zigová.



Záchranné práce počas snehovej kalamity vykonávali jednotky Dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina, v súčinnosti so zložkami integrovaného záchranného systému. Na zásahoch sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z mestských častí Trnové, Zástranie, Bytčica, Brodno, Vranie a Mojšova Lúčka, uzavrela Zigová.