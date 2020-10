Žilinský krízový štáb zakázal návštevy v sociálnych zariadeniach

Žilina 6. októbra (TASR) – Krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zakázal návštevy v interiéroch zariadení sociálnych služieb, v zariadeniach v červených regiónoch platí zákaz aj vonku. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej rozhodol krízový štáb vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a nariadenie platí do odvolania.



„Rozumieme, že tieto opatrenia sa neprijímajú ľahko. Našou povinnosťou je však chrániť klientov zariadení, ktorí patria k najrizikovejšej skupine. Týmto by sme chceli apelovať aj na rodinných príslušníkov, aby rešpektovali zákazy. Pretože máme skúsenosti s tým, že sa domáhajú osobných návštev aj po príchode zo zahraničia. Vystavujú tým riziku nielen svojich blízkych, ale i celé zariadenie,“ priblížila riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.



Hovorkyňa ŽSK doplnila, že zatvárať sa budú aj ambulantné služby. „Zatiaľ je to v rovine odporúčania, príkazom to bude počas niekoľkých dní. V ambulantnej službe má ŽSK aktuálne 230 prijímateľov sociálnej služby. Sú to prevažne mladí ľudia, ktorí bývajú s rodičmi,“ uviedla Remencová.



„Tak ako v prvej vlne pandémie, ponúkame týmto klientom možnosť poradenstva, prípadne terénnej služby - prechádzky s klientmi a podobne,“ dodala Ďurišová.



ŽSK zároveň začal s distribúciou 8000 kusov rapid testov, ktoré získal zo štátnych hmotných rezerv. „Rozdelia sa pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kraji (krajských, obecných a neverejných). Budú určené pre prijímateľov a aj pre zamestnancov, ktorí zaznamenajú respiračné ochorenie, prípadne teplotu a kašeľ,“ vysvetlila Remencová.