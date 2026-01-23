< sekcia Regióny
Kŕmenie zvierat musí byť aj zodpovedné, zdôrazňuje Petržalka
V zime sa na úrade hromadia hlásenia o premnožených potkanoch.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Bratislavská Petržalka žiada obyvateľov, aby nenechávali jedlo na verejných miestach a pomáhali udržiavať poriadok pri kontajneroch. Kŕmiť voľne žijúce alebo túlavé zvieratá považuje síce mestská časť za šľachetné, kŕmenie však podľa nej musí byť aj zodpovedné. Konštatuje to na sociálnej sieti v reakcii na hlásenia o premnožených potkanoch v zime.
„V zime sa nám na úrade hromadia hlásenia o premnožených potkanoch. Nie, nevyliezajú z kancelárií ani z kanalizácie len tak zo zvedavosti. Tieto tvory, jednoducho, nasledujú jedlo. A my im ho často nechávame priamo pod nosom,“ konštatuje samospráva.
Poukazuje pritom na viaceré príklady priamo z terénu. Potkanov môžu „potešiť“ napríklad kopy slnečnicových semien pod vtáčími kŕmidlami, výsledkom však podľa mestskej časti môžu byť diery v zemi a občas aj prehryzené káble na zaparkovaných autách. Rovnako ich môžu prilákať misky s jedlom pre mačky v predzáhradkách či na chodníkoch alebo neporiadok a odpad v okolí kontajnerových stojísk, napríklad krabice od pizze a obaly s nedojedenými zvyškami.
„Nezabúdajte, potkany sú šikovné, prispôsobivé a veľmi dobre vedia, kde sa im oplatí zdržiavať. Preto platí jednoduchá rovnica - menej vyhodeného jedla vonku rovná sa menej potkanov v uliciach,“ odkazuje samospráva.
„V zime sa nám na úrade hromadia hlásenia o premnožených potkanoch. Nie, nevyliezajú z kancelárií ani z kanalizácie len tak zo zvedavosti. Tieto tvory, jednoducho, nasledujú jedlo. A my im ho často nechávame priamo pod nosom,“ konštatuje samospráva.
Poukazuje pritom na viaceré príklady priamo z terénu. Potkanov môžu „potešiť“ napríklad kopy slnečnicových semien pod vtáčími kŕmidlami, výsledkom však podľa mestskej časti môžu byť diery v zemi a občas aj prehryzené káble na zaparkovaných autách. Rovnako ich môžu prilákať misky s jedlom pre mačky v predzáhradkách či na chodníkoch alebo neporiadok a odpad v okolí kontajnerových stojísk, napríklad krabice od pizze a obaly s nedojedenými zvyškami.
„Nezabúdajte, potkany sú šikovné, prispôsobivé a veľmi dobre vedia, kde sa im oplatí zdržiavať. Preto platí jednoduchá rovnica - menej vyhodeného jedla vonku rovná sa menej potkanov v uliciach,“ odkazuje samospráva.