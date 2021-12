Bratislava 24. decembra (TASR) - Kŕmidlo pre vtáky treba preventívne vydezinfikovať prípravkom s chlórom. Zamedzí sa tým šírením nákazy medzi operencami. Uvádza to Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife (SOS/BirdLife).



Vtáky treba podľa ornitológov prikrmovať len počas nepriaznivého obdobia. Začať sa už môže na jeseň a skončiť počas skorej jari. Veľký dôraz by však ľudia mali klásť na sledovanie kŕmidla a vtákov v ňom. "Často sa stáva, že ľudia prikrmujú aj počas teplejších mesiacov. Niektorí aj celý rok. V takých prípadoch sa môže rozšíriť na kŕmidle vtáčia trichomoniáza," tvrdia ornitológovia s tým, že choroba je nebezpečná pre stehlíky, pinky, hrdličky a holuby.



V dôsledku vtáčej trichomoniázy na kŕmidlách je podľa SOS/BirdLife v niektorých krajinách so silnou tradíciou prikrmovania sú zaznamenané úbytky zelienok obyčajných aj o niekoľko desiatok percent. Ornitológovia ľuďom radia, aby v prípade, že zbadajú apatické vtáky alebo úhyny, prestali prikrmovať. "Vtáčia trichomoniáza nie je nebezpečná pre cicavce ani pre človeka," podotkli.