Krompachy chcú v bývalej železiarni zriadiť hutnícke múzeum

Krompachy 4. apríla (TASR) – V Krompachoch sa realizuje už štvrtá etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky Železiareň, zlievareň v lokalite Stará Maša. Tento rok by mali na nej osadiť okná a dvere. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová s tým, že v budúcnosti plánujú v tomto historickom objekte založiť hutnícke múzeum.



Budova, ktorá podľa pamiatkového úradu vznikla v roku 1852, bola súčasťou veľkého hutníckeho komplexu v meste. V Krompachoch bola kedysi najväčšia železiareň v Uhorsku. Keďže budova dlhé roky chátrala a bola už v havarijnom stave, mesto sa po etapách pustilo do jej postupnej rekonštrukcie.



Samospráva tam preinvestovala približne 253.000 eur, ktoré pochádzajú z dotácie Ministerstva kultúry SR a z rozpočtu mesta. Doteraz na stavbe vybudovali nový krov, osadili strešnú krytinu a zrealizovali aj strop prvého nadzemného podlažia. Momentálne sa tam robia prípravné práce na osadenie nových okien a dverí. Ako doplnila primátorka, mesto sa bude i naďalej uchádzať o dotácie. Celková obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky si vyžiada asi jeden milión eur.



Cieľom obnovy bude podľa radnice vytvorenie stálej expozície, ktorá bude prezentovať dejiny jednej z najvýznamnejších železiarní v regióne Spiša, ako aj Slovenska. Krompachy tak budú súčasťou Železnej cesty, ktorej úlohou je spájať miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a jej spracovania.