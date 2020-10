V Krompachoch zatiaľ zachytili do dvoch percent pozitívnych prípadov

Krompachy 31. október (TASR) – Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 prebieha v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves bezproblémovo. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová s tým, že z doposiaľ otestovaných ľudí mali pozitívny test na nový koronavírus približne dve percentá.



K dispozícii je šesť odberných miest. Ako povedala, na každom z nich za hodinu dokážu zdravotníci otestovať 47 až 50 ľudí. „Zatiaľ sme z otestovaných zachytili približne do dvoch percent pozitívnych,“ uviedla.



Podľa jej slov je situácia na jednotlivých odberných miestach pokojná. Na poriadok dohliada polícia, miestna občianska poriadková služba aj vojaci. Disciplinovaní sú aj obyvatelia v lokalitách, kde žije prevažne marginalizovaná rómska komunita. „Na Hornádskej ulici je asi najviac ľudí v rade. Stoja ako vojaci. Zatiaľ ide všetko ako hodinky. Odberný tím na tomto mieste tvorí 11 ľudí,“ povedala s tým, že žiadne incidenty zatiaľ nezaznamenali.



S testovaním začali načas, maximálne s desaťminútovým meškaním. „Trošku sme sa museli zabehnúť, napríklad sme roznášali materiál ako rukavice. Ale samospráva sa dopĺňala s armádou a nešlo o nič, čo by sa nedalo vyriešiť,“ dodala primátorka Krompách.