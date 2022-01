Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Krompachoch presťahujú do nového

Krompachy 25. januára (TASR) - Prevádzka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia krompašskej nemocnice bude vo februári 2022 prerušená, presťahujú ho do nových zmodernizovaných priestorov. Ako informoval riaditeľ nemocnice František Lešundák, prevádzka bude prerušená od 4. februára až do konca mesiaca.



"Posledný príjem pacientky na hospitalizáciu bude 31. januára," dodal Lešundák s tým, že začiatkom marca bude v nemocnici v Krompachoch slávnostne otvorená štvorpodlažná budova. Umiestnená v nej bude gynekologicko-pôrodnícka ambulancia spolu s operačnými sálami, novorodeneckým oddelením, štandardnými a nadštandardnými izbami.



Rodičky budú v tomto časovom rozmedzí presmerované na zdravotnú starostlivosť do okolitých nemocníc s gynekologicko-pôrodníckymi oddeleniami. Týka sa to piatich zdravotníckych zariadení, z toho tri sú v Košickom a dve v Prešovskom kraji. "V Prešovskom kraji ide o Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana Prešov a Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok. V Košickom kraji je to Nemocnica Košice-Šaca, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves," uzatvára Lešundák.