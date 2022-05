Krompachy sa budú pýšiť motorovými veteránmi

Krompachy 14. mája (TASR) - Spanilá jazda štvorkolesových a dvojkolesových veteránov v rámci 18. ročníka medzinárodného stretnutia historických vozidiel Cassovia Retro 2022 zavíta v sobotu do Krompách. Kultúrny program spojený s podujatím sa v centre mesta začne o 9.15 h, informovala samospráva na svojej internetovej stránke.



Štart druhej etapy jazdy historických vozidiel je z rekreačnej oblasti Plejsy naplánovaný na 9.30 h, v centre mesta si ich bude dať prezrieť približne do obedňajších hodín. Popoludní sa vozidlá presunú do Spišských Vlách a medzi 14.00 a 15.30 h sa na druhom kole pravidelnosti opäť predstavia v krompašskom centre.



Ako mesto avizuje, návštevníci podujatia budú môcť počas sobotňajšieho programu v centre zahlasovať za najkrajšie auto a motocykel. "V sobotu večer potom vyžrebujeme výhercov, ktorí budú následne kontaktovaní na druhý deň a prevezmú si svoju výhru," doplnila samospráva.



Prvá etapa Cassovia Retro 2022 sa začala v piatok (13. 5.) v Košiciach, odkiaľ sa veterány presunuli do Krompách.