Krompachy chcú zriadiť komunitné zariadenie pre seniorov s bývaním

Krompachy 2. januára (TASR) – Mesto Krompachy plánuje zriadiť komunitné zariadenie pre seniorov spojené s bývaním. Primátorka Iveta Rušinová pre TASR uviedla, že o financie na jeho vybudovanie sa uchádzajú v rámci aktuálnej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Mestskí poslanci schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.



Ministerstvo ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo 13. októbra 2021 výzvu na podporu viacerých aktivít spojených s poskytovaním nových a existujúcich sociálnych služieb. Súčasťou je aj zriaďovanie a výstavba stavebných objektov zariadení sociálnych služieb spojených s bývaním.



Vybudovanie takéhoto zariadenia má mesto v pláne v lokalite Banícka štvrť v susedstve nemocnice. Primátorka doplnila, že ide o priestranstvo medzi garážami a existujúcim heliportom. Celková kapacita novovybudovaného zariadenia v zmysle výzvy na predkladanie NFP je 12 klientov.



Mesto v súčasnosti dokončuje projektovú dokumentáciu pre územné konanie a čaká na stavebné povolenie. Počíta sa s vybudovaním jednopodlažného objektu s ôsmimi jednoposteľovými izbami so sociálnym zariadením a dvomi dvojposteľovými izbami rovnako so sociálnym zariadením. V pláne je aj vybudovanie kuchyne s jedálňou. Projekt počíta s celkovými výdavkami 1,5 milióna eur.



V súvislosti so sociálnymi službami mesto Krompachy aktuálne prevádzkuje požičovňu pomôcok pre zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov. „Aj v uplynulom roku sme ju doplnili o vozíčky, polohovateľné postele a ďalšie veci. Už niekoľko rokov poskytujeme občanom takúto možnosť a je to z ich strany vítané, veľmi to využívajú,“ zhodnotila Rušinová. Samospráva tiež sprístupnila služby práčovne pre seniorov.



Radnica zároveň koncom roka obnovila miestnosť v dome kultúry, kde sa stretávajú spolky, väčšinou sú ich členmi práve krompašskí dôchodcovia. „Od nového roka začíname obnovovať aj denný stacionár a centrum pre seniorov. Na tento projekt sme získali zdroje vo výške 68.000 eur cez miestnu akčnú skupinu,“ doplnila primátorka. Priestory sú už vysťahované a tak sa po sviatkoch začne s prácami.