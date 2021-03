Mestská knižnica v Krompachoch prešla rekonštrukciou

Krompachy 7. marca (TASR) – Mestská knižnica v Krompachoch prešla v uplynulom roku rozsiahlou rekonštrukciou a získala nové vybavenie za viac ako 133.000 eur. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 bola 15 týždňov zatvorená.



"Odrazilo sa to na poklese celkovej návštevnosti, a hlavne na počte uskutočnených podujatí a návštevnosti na nich. Napriek tomu sa nedá povedať, že to bol neúspešný rok. Knižnica dostala úplne nový, moderný vzhľad, a to vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia na vybavenie interiéru vo výške 51.741,78 eura a vlastným finančným zdrojom mesta Krompachy na rekonštrukciu a stavebné práce v sume 81.365,92 eura," informuje samospráva na svojej webstránke.



Ako ďalej uvádza, počas toho, ako bola knižnica zatvorená, sa vykonala kompletná inventarizácia knižného fondu. "Bolo vyradených celkom 1961 poškodených a zastaraných kníh. V závere minulého roka knižnica získala financie na nákup kníh v hodnote 3800 eur z Fondu na podporu umenia," informuje radnica.