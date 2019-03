Na odpratávaní vagónov pri Krompachoch sa stále pracuje

Železničná stanica Krompachy bola neprejazdná približne tri dni. Odťahovať vykoľajené vagóny pomáhala železničiarom aj ťažká hasičská technika.

Krompachy 6. marca (TASR) – Na odpratávaní vagónov nákladného vlaku, ktorého časť sa vykoľajila 16. februára neďaleko železničnej stanice Krompachy, sa stále pracuje. Dopravu to neobmedzuje.



Hovorca Železníc Slovenskej republiky Michal Lukáč pre TASR uviedol, že vagóny schopné prepravy zo stanice odviezol dopravca, ktorý zabezpečuje aj odstraňovanie šiestich vykoľajených vozňov v obvode stanice.



"Na koľaji číslo osem sú ešte tri ložené vozne, ktoré môžu byť odvezené zo stanice Krompachy len na základe vykonanej kontroly ich prevádzkového stavu a stanovenia podmienok spôsobilosti na ich prepravu, to zabezpečuje dopravca," priblížil. Práce na odpratávaní poškodených vagónov, ktoré sú mimo koľají, nemajú podľa jeho ďalších slov v súčasnosti žiaden vplyv na riadenie dopravy v tomto úseku.



Ako TASR informovala PR konzultantka spoločnosti Lokorail Petra Jamrichová, vagóny odstraňuje externý dodávateľ. "V prípade, že všetko pôjde podľa predpokladov, práce by mali byť ukončené v piatok (8. 3.). Fungujú tak, že dodávateľ postupne odváža jednotlivé časti za pomoci nákladného auta s mechanickou rukou," vysvetlila.







K nehode nákladného vlaku došlo tak, že sa najprv vykoľajil jeden vozeň, následkom čoho sa roztrhla súprava a vykoľajilo sa ďalších osem vozňov. Pri nehode sa nikto nezranil. Železničná stanica Krompachy bola neprejazdná približne tri dni. Odťahovať vykoľajené vagóny pomáhala železničiarom aj ťažká hasičská technika.