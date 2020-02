Nemocnica v Krompachoch začne so sťahovaním gynekológie

Krompachy 7. februára (TASR) - Nemocnica Krompachy začne z dôvodu veľkej rekonštrukcie so sťahovaním gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Nedávno dokončili náhradné priestory, nakrátko však bude nutné toto oddelenie uzavrieť. „Sťahovanie je naplánované od soboty 8. do 18. februára. Posledné pacientky plánujeme prijať a realizovať pôrody, eventuálne operačné zákroky do piatka 18. hodiny,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Kraus.



Nové pacientky budú po desaťdňovej prestávke v zdravotníckom zariadení znovu prijímať od 18. februára od 6. hodiny. Vedenie nemocnice odhaduje, že približne 20 až 30 pôrodov, ktoré by sa počas niekoľkodňového sťahovania mali realizovať v Krompachoch, budú podľa spádovosti rozdelené medzi Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves a Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice. Podobne to bude aj v prípade pacientok s akútnymi gynekologickými ťažkosťami.



"Rád by som požiadal všetkých obyvateľov, pacientov, návštevníkov aj zamestnancov našej nemocnice o pochopenie a trpezlivosť s týmito nevyhnutnými zmenami. Je to prvý krok k tomu, aby nemocnica úspešne zrealizovala svoj modernizačný projekt,“ skonštatoval riaditeľ. Nemocnica získala na modernizáciu príspevok z eurofondov vo výške 3,4 milióna eur. Rekonštrukciu budú realizovať počas plnej prevádzky a potrvá do budúceho roka.



V posledných rokoch v krompašskej nemocnici výrazne narástol počet pôrodov. V roku 2019 sa tam na pôrodníckom oddelení narodilo 795 detí, čo je najviac v histórii. Nemocnica Krompachy spol. s r.o. zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50.000 obyvateľov. Nemocnica má šesť základných oddelení a 12 odborných ambulancií. Od roku 2008 je jej stopercentným vlastníkom spoločnosť AGEL SK a.s.