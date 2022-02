Rušinová: Odkaz Krompašskej vzbury musí byť mementom pre každú vládu

Krompachy 22. februára (TASR) - Odkaz vzbury, ku ktorej došlo v Krompachoch počas hospodárskej krízy začiatkom 20. storočia, musí byť mementom pre každú vládu a každého zamestnávateľa. Uviedla to v pondelok (21. 2.) primátorka mesta Iveta Rušinová počas pietnej spomienky na tragické udalosti spred 101 rokov. Mesto si odkaz Krompašskej vzbury pripomenulo pri hrobe martýrov i pri pamätníku na Družstevnej ulici.



"Sociálny program musí byť nastavený tak, aby bol spravodlivý voči všetkým vrstvám spoločnosti a nezvýhodňoval len niektoré skupiny obyvateľov. Každý občan má právo žiť v bezpečnom a demokratickom prostredí na celom území Slovenskej republiky," povedala Rušinová. Podľa nej by spomienka na obete streľby a súdnych procesov, a tiež tých, ktorí prišli po vzbure o prácu a živobytie, mala byť prioritou v pamäti budúcich generácií. "Pričiňme sa všetci o to, aby sa už nikdy a nikde neopakovali tragické udalosti, ktoré sa udiali pred 101 rokmi v našom meste," podotkla.



V období Krompašskej vzbury sužovali región i samotné mesto hlad a bieda, dôvodom bola predovšetkým svetová hospodárska kríza. Vzburu 21. februára 1921 vyvolali ženy robotníkov tunajších železiarní, keďže sa rodinám znížil prídel múky. Privolaní četníci chceli ženy rozohnať, ale na nádvorí železiarní sa zhromaždili už aj robotníci. Veliteľ četníkov dal povel strieľať, pričom štyria robotníci zahynuli a 14 utrpeli zranenia. Robotníkom sa však podarilo vtrhnúť do budovy a zabili riaditeľa a hlavného slúžneho. V nasledujúci deň bolo vyhlásené stanné právo a zatknutých 64 robotníkov, ktorých neskôr odsúdili na viacročné väzenie.