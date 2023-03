Krompachy začali poskytovať služby seniorom v dennom stacionári

Krompachy 13. marca (TASR) - Mesto Krompachy začalo v zrekonštruovanej budove na ulici SNP poskytovať sociálne služby pre seniorov. Samospráva tam vytvorila denný stacionár, kde môžu obyvatelia tráviť čas v spoločnosti svojich rovesníkov. Informovala o tom radnica na webovej stránke s tým, že denný stacionár je im k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 15.00 h.



"V zariadení poskytujeme sociálne služby pre seniorov, ktorí žijú osamelo a potrebujú počas dňa pomoc, podporu, odbornú starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa. Zároveň sú určené pre tých, čo žijú so svojou rodinou, ale tá sa im nemôže venovať po celý deň, avšak ešte nepotrebujú umiestnenie do zariadenia pre seniorov," uvádza mesto. Výhodou denného stacionára je podľa samosprávy to, že seniori nestratia kontakt s rodinou a ich príbuzní nemusia mať strach o ich zdravotný stav a bezpečnosť. "Ďalšou výhodou je finančná úspora v porovnaní s poskytnutím opatrovateľskej služby v prípade, že sa táto poskytuje viac hodín počas dňa a taktiež to, že v dennom stacionári je zabezpečené celodenné stravovanie," dodáva radnica.



Počas dňa je pre seniorov pripravených viacero záujmových, terapeutických, kultúrnych a duchovných aktivít. Samospráva im zabezpečuje záujmovú činnosť formou čítania kníh, počúvania hudby, pozerania filmov, tréningov pamäte, tematických rozhovorov, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a podobne.



Na obnovu budovy získalo mesto ešte minulý rok nenávratný finančný príspevok v rámci IROP. Celkové náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali na takmer 73.000 eur.