Krompašská nemocnica eviduje počas leta zvýšený počet zranení

Krompachy 10. augusta (TASR) - So zvýšeným počtom úrazov, ktoré súvisia s letnými aktivitami, sa stretávajú aj zdravotníci v nemocnici v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. U detí sú to najčastejšie zranenia spôsobené pádmi z bicykla, trampolíny či kolobežky. Dospelí prichádzajú so zraneniami a úrazmi zo spoločenských akcií. Chirurgická ambulancia eviduje aj menej časté zranenia. TASR o tom zo skupiny Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí, informovala Jarmila Ševčíková.



Zvýšený počet rôznych úrazov evidujú najmä u detí, pričom ošetrujú hlavne drobné a väčšie tržné rany, vyvrtnutia či zlomeniny. Dospelí prichádzajú s rôznymi typmi poranení ako zlomeniny a úrazy vzniknuté nepozornosťou na spoločenských akciách. Krompašská nemocnica zároveň apeluje na zvýšenú opatrnosť pri rôznych športových aktivitách a používanie dostatočných ochranných pomôcok.



Zdravotníci sa v chirurgickej ambulancii stretli aj s menej častými zraneniami. "Toto leto sme mali aj prípad chlapčeka, ktorý na prázdninách stúpil na kaktus a v prípade jeho úrazu bol nevyhnutý aj chirurgický zákrok. Okrem tohto prípadu sme sa stretli aj so zlomeninou lebky u dieťaťa, ktoré nepozornosťou dospelého spadlo do potoka," dodala vedúca sestra chirurgického oddelenia Oľga Dzimková.