Nový Krov Szitnyayovského domu má ručne robiť 40 tesárov

Banská Štiavnica 12. marca (TASR) - Banskoštiavnická samospráva pripravuje projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu Szitnyayovského domu, v ktorom by po obnove mala opäť sídliť základná umelecká škola (ZUŠ).



Primátorka Nadežda Babiaková pre TASR uviedla, že mesto už má k dispozícii projektovú dokumentáciu na realizáciu krovu. Väčšia časť nového krovu bude podľa jej slov na základe požiadavky pamiatkarov ručne tesaná.



"Ideme k tomu robiť verejné obstarávanie, len nevieme, či sa nám podarí nájsť firmu, ktorá bude schopná tejto požiadavke vyhovieť," poznamenala s tým, že podľa projektu by malo tento krok robiť 40 tesárov.



Pamiatkový úrad SR na svojej webovej stránke informoval, že nová konštrukcia manzardového krovu je navrhnutá z kresaných prvkov s využitím tradičných tesárskych postupov vrátane uplatnenia tradičných tesárskych spojov, spojovacích prostriedkov a kovových súčastí.



Rozpočet na krov so šindľovou krytinou je podľa primátorky 1,176 milióna eur. "Konečnú sumu budeme vedieť po verejnom obstarávaní," dodala s tým, že na tento účel použije samospráva prostriedky, ktoré vo výške štyri milióny dostala z rozpočtovej rezervy vlády.



Szitnyayovský dom je historický meštiansky dom pochádzajúci zo 16. storočia zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Pred ničivým požiarom, ktorý centrum mesta zachvátil 18. marca 2023 a vážne poškodil sedem objektov, v ňom sídlila ZUŠ.