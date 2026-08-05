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Kruhová križovatka v Poprade v smere z Hozelca bude hotová budúci rok
Výstavba sa skladá z dvoch stavebných objektov, pričom prerozdelenie súvisí s budúcimi správcami na ceste I. triedy, ktorými sú Slovenská správa ciest a mesto Poprad.
Autor TASR
Poprad 5. augusta (TASR) - Nová kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca, ktorej výstavbu realizujú od mája Železnice SR (ŽSR), by mala byť hotová na jeseň 2027. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková s tým, že aktuálne sú preložené inžinierske siete a ukončili aj archeologický výskum. Výstavba križovatky cesty I/18 a Levočskej ulice súvisí s modernizáciou železničnej trate.
„Zrealizovali sa výkopy po zemnú pláň pre nultú a prvú etapu výstavby kruhovej križovatky a pokračuje sa v realizácií podkladových vrstiev vozovky. Pred začatím prác na stavebných objektoch bolo nutné zrealizovať preložky inžinierskych sietí,“ uviedla Lániková.
Výstavba sa skladá z dvoch stavebných objektov, pričom prerozdelenie súvisí s budúcimi správcami na ceste I. triedy, ktorými sú Slovenská správa ciest a mesto Poprad. Celkové náklady na výstavbu samotnej križovatky sú na úrovni takmer 890.000 eur. Ďalších zhruba 370.000 eur ŽSR investujú do úpravy Levočskej ulice a miestnej komunikácie v križovatke. „Projekt je financovaný z európskych prostriedkov Program Slovensko,“ dodala hovorkyňa.
Kruhový objazd bude mať päť ramien, dva pruhy, vonkajší priemer je 91 metrov a priemer stredového ostrovčeka 63 metrov. Je navrhnutá aj pre prejazd nákladných vozidiel a autobusov. Okrem výjazdu na cestu I/18 a Levočskú ulicu sa ráta aj s výjazdom do priemyselného areálu a na výhľadovú miestnu komunikáciu.
„Predmetná časť diela by mala byť uvedená do prevádzky v októbri 2027. V rámci dopravnej situácie dôjde k výraznému zlepšeniu parametrov existujúcej križovatky cesty I/18 s Levočskou ulicou, bezpečnosti dopravy na ceste I/18 a k zlepšeniu pripojenia na miestnu pozemnú komunikáciu, kde dôjde k zrušeniu stykovej križovatky miestnej cesty s cestou I/18. Tým dôjde k zníženie nehodovosti na predmetnej križovatke,“ podotkla Lániková.
Zároveň potvrdila, že ŽSR aktuálne pracujú aj na rozšírení cesty I/66 na Štefánikovej ulici, čo taktiež súvisí s modernizáciou železničnej trate pod Tatrami. Ešte začiatkom júla nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie, v súčasnosti železnice riešia dohody o preložkách inžinierskych sietí s jednotlivými vlastníkmi. „Predpokladáme, že najneskôr do konca augusta budú tieto vzájomné vzťahy zmluvne upravené tak, aby sa mohla plnohodnotne začať výstavba. Presné termíny sú predmetom posudzovania harmonogramu prác na stavbe,“ ozrejmila Lániková.
Súčasťou stavby je štvorpruhová komunikácia popod zrekonštruovaný most pri akvaparku, stredný deliaci pás, samostatný pruh pre zastávku hromadnej dopravy a priechod pre chodcov, chodníky a ráta sa tiež s posunom cestnej svetelnej signalizácie. Začiatok a koniec cesty je pritom napojený na priebežný úsek a jej súčasťou budú aj vjazdy k okolitým objektom a napojenia na Kukučínovu, Levočskú a Športovú ulicu.
Obe stavby sú pridruženými časťami projektu modernizácie 14-kilometrového úseku železničnej trate v úseku Poprad-Tatry - Vydrník. Náklady v tomto prípade dosiahnu takmer 369 miliónov eur. Súčasťou stavby je okrem tunela Španí háj aj 20 mostných objektov.
„Zrealizovali sa výkopy po zemnú pláň pre nultú a prvú etapu výstavby kruhovej križovatky a pokračuje sa v realizácií podkladových vrstiev vozovky. Pred začatím prác na stavebných objektoch bolo nutné zrealizovať preložky inžinierskych sietí,“ uviedla Lániková.
Výstavba sa skladá z dvoch stavebných objektov, pričom prerozdelenie súvisí s budúcimi správcami na ceste I. triedy, ktorými sú Slovenská správa ciest a mesto Poprad. Celkové náklady na výstavbu samotnej križovatky sú na úrovni takmer 890.000 eur. Ďalších zhruba 370.000 eur ŽSR investujú do úpravy Levočskej ulice a miestnej komunikácie v križovatke. „Projekt je financovaný z európskych prostriedkov Program Slovensko,“ dodala hovorkyňa.
Kruhový objazd bude mať päť ramien, dva pruhy, vonkajší priemer je 91 metrov a priemer stredového ostrovčeka 63 metrov. Je navrhnutá aj pre prejazd nákladných vozidiel a autobusov. Okrem výjazdu na cestu I/18 a Levočskú ulicu sa ráta aj s výjazdom do priemyselného areálu a na výhľadovú miestnu komunikáciu.
„Predmetná časť diela by mala byť uvedená do prevádzky v októbri 2027. V rámci dopravnej situácie dôjde k výraznému zlepšeniu parametrov existujúcej križovatky cesty I/18 s Levočskou ulicou, bezpečnosti dopravy na ceste I/18 a k zlepšeniu pripojenia na miestnu pozemnú komunikáciu, kde dôjde k zrušeniu stykovej križovatky miestnej cesty s cestou I/18. Tým dôjde k zníženie nehodovosti na predmetnej križovatke,“ podotkla Lániková.
Zároveň potvrdila, že ŽSR aktuálne pracujú aj na rozšírení cesty I/66 na Štefánikovej ulici, čo taktiež súvisí s modernizáciou železničnej trate pod Tatrami. Ešte začiatkom júla nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie, v súčasnosti železnice riešia dohody o preložkách inžinierskych sietí s jednotlivými vlastníkmi. „Predpokladáme, že najneskôr do konca augusta budú tieto vzájomné vzťahy zmluvne upravené tak, aby sa mohla plnohodnotne začať výstavba. Presné termíny sú predmetom posudzovania harmonogramu prác na stavbe,“ ozrejmila Lániková.
Súčasťou stavby je štvorpruhová komunikácia popod zrekonštruovaný most pri akvaparku, stredný deliaci pás, samostatný pruh pre zastávku hromadnej dopravy a priechod pre chodcov, chodníky a ráta sa tiež s posunom cestnej svetelnej signalizácie. Začiatok a koniec cesty je pritom napojený na priebežný úsek a jej súčasťou budú aj vjazdy k okolitým objektom a napojenia na Kukučínovu, Levočskú a Športovú ulicu.
Obe stavby sú pridruženými časťami projektu modernizácie 14-kilometrového úseku železničnej trate v úseku Poprad-Tatry - Vydrník. Náklady v tomto prípade dosiahnu takmer 369 miliónov eur. Súčasťou stavby je okrem tunela Španí háj aj 20 mostných objektov.