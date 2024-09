Kruhová križovatka v Sliači by bola podľa primátorky prínosom

Sliač 4. septembra (TASR) - Kruhová križovatka pred mestským úradom, kde je v súčasnosti zhustená doprava, by bola pre mesto Sliač vo Zvolenskom okrese prínosom. Zápchy sa na tomto mieste vytvárajú hlavne ráno, uviedla to primátorka Ľubica Balgová.



Dodala, že po tejto vyťaženej ceste prechádzajú ľudia, ktorí cestujú smerom na obce Veľká Lúka a Mičiná. Túto komunikáciu cez Sliač využívajú aj vodiči, ktorí sa potrebujú dostať zo Zvolena do Banskej Bystrice mimo rýchlostnej cesty R1. "Na križovatku, kde sa križujú dve dôležité cesty, je to veľmi veľa áut. Tvoria sa kolóny a je aj veľké časové zdržanie," spomenula. Podľa nej v súčasnosti je hlavná cesta zaťažená aj mechanizmami, ktoré vozia stavebný materiál na letisko. To v súčasnosti obnovujú.



Slovenská správa ciest (SSC) pre TASR uviedla, že potreba kruhovej križovatky na ceste I/69 v Sliači je reálna z pohľadu plynulosti cestnej premávky. Na nej je však križovaní viac, napríklad o približne desať kilometrov ďalej, pri obciach Vlkanová a Badín v smere na Banskú Bystricu. "Kruhová križovatka v meste Sliač je v pláne na obstaranie projektovej dokumentácie v nasledujúcich rokoch," reaguje SSC. Podotýka, že v minulosti ju mali riešiť ako vyvolanú investíciu k obchodnému centru. Stáť malo v jej blízkosti a v jednej etape aj ako súčasť realizácie úseku R1, obchvat Zvolen.



Pozitívnou zmenou z hľadiska dopravy bude pre Sliačanov podľa primátorky aj nová kruhová križovatka, ktorá v súčasnosti vzniká na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača. Okolo nej pribudne aj združený chodník pre cyklistov i chodcov a obrubníky a bude mať dva jazdné pruhy. "Znamená to, že bude aj nad súčasné kapacity. Mala by tak plne slúžiť doprave, ktorá bude aj v budúcnosti narastať, a už by tu nemalo byť zdržanie," zdôraznil Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je investorom stavby.



Ako ďalej Balgová informovala, kruhová križovatka by mala byť v budúcnosti aj pri vstupe do Sliača na križovatke smerom na obec Kováčová. V súčasnosti tam vzniká nová lokalita, kde stavajú domy a byty.