Kruhovú križovatku pri Lužiankach chce dať NSK do užívania v predstihu

Nitra 2. júna (TASR) - Novú kruhovú križovatku pri vstupe do obce Lužianky chce Nitriansky samosprávny kraj (NSK) odovzdať do užívania v predstihu. Ako informoval, do prevádzky mala byť pôvodne uvedená v júli. Kontrolný deň na stavbe však ukázal, že stavba môže byť odovzdaná už v polovici júna.



Stavebník tu vyasfaltoval vozovku a aktuálne dokončuje ostrovčeky kladením zámkovej dlažby. „Novú okružnú križovatku a jej blízke okolie čaká ešte zopár zmien, ktoré bude zhotoviteľ realizovať v najbližších dňoch. Pôjde najmä o výsev trávy, kríkov, stromov. Prepájať sa bude aj plynové potrubie. Zároveň sa zrealizuje trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie. Dôjsť môže k čiastočným, no krátkodobým obmedzeniam v premávke,“ priblížil NSK.



NSK začal s prestavbou klasickej križovatky medzi nitrianskou mestskou časťou Mlynárce a obcou Lužianky vlani v auguste. Križovatka je vstupnou bránou do Nitry a je súčasťou cestného ťahu v smere od Hlohovca. Ako pred časom uviedol predseda NSK Branislav Becík, ide o jeden z najvyťaženejších úsekov ciest v kraji, ktorý za posledné roky dosiahol maximálnu vyťaženosť. „Stalo sa tu i niekoľko dopravných nehôd, v niektorých prípadoch aj s tragickými následkami. Preto sme sa rozhodli prestavať túto stykovú križovatku na okružnú,“ vysvetlil Becík.