Kruhový objazd v meste Strážske mal byť hotový do septembra

Strážske 3. februára (TASR) – Na projekte dlhoočakávanej okružnej križovatky v meste Strážske v okrese Michalovce zhotoviteľ podľa dohody do konca augusta dokončí všetky práce, aby už v septembri, v novom školskom roku, slúžila motoristom. Informoval o tom v piatok primátor Strážskeho Patrik Magdoško, ktorý to označil za stavbu desaťročia.



Zhotoviteľom je spoločnosť Eurovia. Zmluvu s ňou, s cenou zhruba 1.050.000 eur s DPH, v októbri podpísala Slovenská správa ciest (SSC), následne došlo k odovzdaniu stavby.



Investičný projekt zahŕňa výstavbu kruhového objazdu na dopravnom úseku, ktorý je spojnicou z troch strán – Michaloviec, Humenného a Vranova nad Topľou. Doprava na Zemplíne bude plynulejšia a nehodová križovatka sa stane minulosťou. Daný úsek je veľmi frekventovaný, keďže ním denne prejde aj viac ako 11.000 áut, informoval Košický samosprávny kraj (KSK).



"Rokovania so Slovenskou správou ciest boli úspešné a celý náročný proces sa rozhýbal až do takej miery, aby sa tento zámer dostal do plánu a následne na výstavbu na ministerstve dopravy aj vyčlenili financie. Po všetkých peripetiách aj s verejným obstarávaním sa podarilo vysúťažiť dodávateľa," uvítal začiatok výstavby predseda KSK Rastislav Trnka.