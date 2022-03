Kruhový objazd v Strážskom by mohli začať stavať v máji

Strážske 25. marca (TASR) – S prestavbou križovatky ciest I/18 a I/74 v meste Strážske v okrese Michalovce na kruhový objazd by mohli začať v máji. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol Martin Guzi z komunikačného odboru generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest (SSC).



Výstavba kruhového objazdu sa pôvodne očakávala v roku 2020, omeškanie spôsobilo aj odvolanie sa jedného z uchádzačov zapojených do verejného obstarávania. "Verejné obstarávanie je v záverečnej fáze. Vyzvali sme úspešného uchádzača na súčinnosť, teda predloženie dokladov k podpisu zmluvy o dielo," priblížil Guzi s tým, že keďže má úspešný uchádzač povinnosť predložiť doklady k realizácii stavby a zabezpečiť potrebné uzáverové povolenia, samotný začiatok prác sa očakáva v máji.



Lehota výstavby je podľa Guziho 12 mesiacov od začatia prác, pričom sa do nej nezapočítava zimné obdobie (1. 12. - 1. 3.). Víťaz verejného obstarávania má dielo zhotoviť za 720.000 eur vrátane DPH, SSC predpokladala výdavky na projekt vo výške 750.000 eur. Prestavba križovatky má byť spolufinancovaná z fondov Európskej únie.