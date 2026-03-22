Kruhový objazd v Strážskom oživia lúčne kvety, vysádzajú aj novú zeleň
Autor TASR
Strážske 22. marca (TASR) - Stredová plocha okružnej križovatky v Strážskom bude po novom vysiata lúčnymi kvetmi. Porast má byť ekologickým, vizuálne atraktívnym a zároveň nenáročným riešením na údržbu. Ako pre TASR uviedol primátor Patrik Magdoško, kruhový objazd doteraz nemal výraznejšiu výzdobu a bol len zatrávnený.
Výsadba sa uskutočnila v týchto dňoch. „Teraz je dôležité, aby sa kvety ujali. Budeme ich zalievať a verím, že budú robiť radosť všetkým, ktorí mestom prechádzajú,“ doplnil primátor. Poukázal aj na ekologický význam výsadby. Lúčne kvety sa totiž z krajiny postupne vytrácajú, pričom ale poskytujú vhodné prostredie pre opeľovače. Zvolený typ rastlín zároveň neprekáža vo výhľade vodičom.
Koncom minulého roka pribudlo v meste 80 gaštanov, ktoré majú postupne doplniť gaštanovú alej. Novinkou je aj výsadba 120 japonských sakúr, ktoré vytvoria okrasnú alej pozdĺž cestného ťahu od Michaloviec a Humenného v okolí okružnej križovatky až po výjazd na Vranov nad Topľou. Mesto zároveň plánuje na jeseň vysadiť ďalších 120 sakúr a 80 gaštanov.
Nová zeleň pribúda aj v mestskom parku. Podľa povereného vedúceho Mestského podniku služieb mesta Strážske Miroslava Kusého sa pri výsadbe snažia zachovať pôvodný genofond drevín. „V parku presádzame mladé stromčeky, ktoré prirodzene vyrástli zo semien veľkých stromov. Ide napríklad o jaseň či javor. Tieto malé stromčeky presádzame na miesta, kde boli odstránené staré alebo poškodené stromy,“ uviedol Kusý.
Zamerali sa aj na vnútroblokové priestory na uliciach Družstevná a Okružná. „V rámci rozsiahlej revitalizácie vnútroblokov pribudlo až 11.000 krov a cibuľovín. Priestor zároveň oživilo 90 nových stromov rôznych druhov, ktoré v budúcnosti poskytnú príjemný chládok počas letných horúčav,“ uviedol Magdoško.
Výsadbe predchádzal asanačný výrub starých a narušených drevín, ktorý realizoval mestský podnik služieb v súlade s legislatívou do konca februára. Počas minuloročných búrok totiž pády konárov a stromov spôsobili viaceré škodové udalosti. Odstránených bolo 29 tují, päť líp, štyri gaštany a jeden orech.
