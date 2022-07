Kruhový objazd v Tatranskej Lomnici skrášlili dobrovoľníci

Vysoké Tatry 25. júla (TASR) - Kruhový objazd v Tatranskej Lomnici pri vstupe do lyžiarskeho strediska bol od spustenia do prevádzky neudržiavaný a zarastený burinou. V posledných dňoch to zmenili dobrovoľníci, ktorí ho zveľadili v rámci pilotného projektu Skrášlime si naše Tatry. Informoval o tom primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš na sociálnej sieti s tým, že 27 dobrovoľníkov odpracovalo vyše 200 hodín a použili takmer 26 ton materiálu ako drevo, kameň či zemina.



Dohromady vysadili 150 rastlín, najmä levanduľu a rebríček, ktoré sú podľa mestského policajta, včelára a iniciátora projektu Jozefa Štefaňáka najvhodnejšie pre včely. Primátor dodal, že celá úprava bola navrhnutá tak, aby pôsobila esteticky, ale zároveň na seba nepútala zbytočnú pozornosť vodičov.