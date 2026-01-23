< sekcia Regióny
Krupina a okolité obce požadujú obnovenie osobnej železničnej dopravy
Osobná železničná doprava na trase Zvolen - Šahy bola prerušená vlani v decembri, dôvodom bol podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko veľmi nízky dopyt cestujúcich.
Autor TASR
Krupina 23. januára (TASR) - Mestá Krupina a Dudince a tiež ďalšie obce regiónu chcú iniciovať obnovenie osobnej vlakovej dopravy na trase Šahy - Zvolen. Primátor Krupiny Radoslav Vazan uviedol, že pripravujú spoločnú žiadosť obsahujúcu návrhy, ktoré by viedli k znovuobnoveniu tohto spojenia.
Osobná železničná doprava na trase Zvolen - Šahy bola prerušená vlani v decembri, dôvodom bol podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Jána Bačeka veľmi nízky dopyt cestujúcich na tejto linke. Poznamenal však, že trať sa neruší a v prípade potreby je možné dopravu opäť obnoviť.
Podľa hovorkyne Ministerstva dopravy SR Petry Poláčikovej využívalo toto spojenie približne 50 cestujúcich denne v jednom smere, čo bol príliš nízky počet cestujúcich na to, aby sa prevádzka vlakov oplatila. Osobnú dopravu na tejto trati pritom obnovili len v roku 2019. „Cieľom bolo ponúknuť alternatívu k autobusom a rozcestovať región. Tento zámer sa však nenaplnil,“ poznamenala Poláčiková.
Rovnako sa nenaplnil predpoklad, že sa zníži počet autobusových spojov a cestujúci presadnú na vlak. Opätovné zastavenie osobnej vlakovej dopravy je preto podľa jej slov objektívnym dôsledkom nízkeho záujmu a vysokých nákladov na jej prevádzku vzhľadom na počet cestujúcich.
„Ak by však Banskobystrický kraj mal záujem znížiť rozsah súbežnej autobusovej dopravy a z ušetrených zdrojov po vzore iných tratí by spolufinancoval železničnú osobnú dopravu, je možné o ponechaní vlakov na tejto trati naďalej uvažovať,“ dodala hovorkyňa rezortu.
Vazan v tejto súvislosti uviedol, že dôvodom nízkeho záujmu bol najmä nevyhovujúci grafikon. Preto chcú samosprávy z regiónu v spoločnom stanovisku na podporu znovuobnovenia spojenia požadovať najmä úpravu grafikonu a zníženie počtu párov spojov. Argumentovať chcú tiež zabezpečením dopravnej obslužnosti v regióne aj z pohľadu znevýhodnených skupín, ako sú seniori a študenti.
„Budeme žiadať obnoviť vlakové spojenie. Netvrdím, že musí chodiť toľko párov spojov, koľko chodilo, možno nám stačí aj menej, ale dôležité je, aby boli orientované na tie časy, ktoré budú dôležité pre pracujúcich, žiakov, ľudí, ktorí sa potrebujú dostať k lekárovi, do zamestnania či kúpeľov,“ podotkol Vazan.
Zrušenie vlakového spojenia namietal aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). „Kraj, ako dotknutý subjekt, formálne protestoval voči tomuto kroku, avšak konečné rozhodnutie je na spomínanom ministerstve, prípadne na ostatných zodpovedných inštitúciách,“ poznamenala Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Úradu BBSK.
Čierna dodala, že BBSK oficiálny návrh na spolufinancovanie dopravy na tomto úseku zo strany ministerstva dopravy či ZSSK nedostal. „Mrzí nás, že aj v tomto prípade nebol samosprávny kraj vnímaný ako partner štátu a medializovaná ponuka od ministerstva dopravy diskutovať o ponechaní vlakovej dopravy prišla až po hlasnom nesúhlase verejnosti,“ podotkla Čierna. Dodala, že kraj v súvislosti s rušením vlakového spojenia sledoval vyťaženosť autobusovej dopravy dotknutých obcí a miest a čísla ukazujú, že autobusová doprava je postačujúca.
