Krupina cez víkend otestuje len ľudí s trvalým pobytom v meste

Krupina 5. februára (TASR) – Mesto Krupina cez víkend vo svojich odberových miestach otestuje na ochorenie COVID-19 len ľudí, ktorí majú v meste trvalý pobyt. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



Záujemcovia sa môžu otestovať počas najbližšieho víkendu v sobotu a v nedeľu (6. – 7. 2.). V sobotu od 16.00 do 18.00 h bude k dispozícii mobilné odberové miesto na Svätotrojičnom námestí.



Testovanie bude pokračovať aj v nedeľu. K dispozícii bude opäť mobilné odberové miesta na Svätotrojičnom námestí, druhým bude vestibul v kine Kultúra. Obe budú počas druhého víkendového dňa otvorené od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 18.00 h.



V uvedených termínoch sa Krupinčania môžu dať otestovať na ktoromkoľvek mieste. O počte ľudí, ktorí čakajú na testovanie v rade, bude mesto informovať na adrese https://odbernemiesta.sk/mesto/krupina.



V kúpeľnom meste Dudince v Krupinskom okrese bude testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 iba v sobotu v čase od 9.00 do 18.00 h. Záujemcovia môžu prísť do telocvične spojenej školy. Odporúčaný časový rozpis testovania podľa ulíc zverejňuje mesto na svojom oficiálnom webe.