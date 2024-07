Krupina chce získať prostriedky na záchranu Mušketovej bašty

Krupina 17. júla (TASR) - Mesto Krupina hľadá zdroje na záchranu tzv. Mušketovej bašty, ktorá sa v decembri minulého roka zrútila. Ako uviedol primátor Radoslav Vazan, o prostriedky na jej záchranu sa chce samospráva uchádzať z programu Obnovme si svoj dom. "Verím, že získame podporu, lebo je to národná kultúrna pamiatka a je potrebné ju zachovať pre ďalšie generácie," uviedol pre TASR.



Vazan priblížil, že bašta pri rímsko-katolíckom kostole je súčasťou fortifikačného opevnenia. Počas minuloročných Vianoc spadla a suť sa zosunula do záhrady susediaceho rodinného domu. Krajský pamiatkový úrad v tejto veci nariadil nevyhnutné sanačné opatrenia.



"Treba ten kameň rozobrať, žiaľ, je na 80 až 90 percent kompletne zvetraný a bude to treba nejakým spôsobom opraviť, v podstate postaviť nanovo. Malo by sa to zrekonštruovať," podotkol Vazan s tým, že z mestského rozpočtu už vyčlenili približne 5000 eur na základné zabezpečovacie a sanačné práce. So žiadosťou o podporu pri rekonštrukcii pamiatky sa však chcú vzhľadom na mimoriadnu situáciu obrátiť na ministerstvo kultúry.