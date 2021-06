Do Krupiny sa vracia klietka hanby, tentoraz ako atrakcia pre turistov

V krupine sa môžete prejsť po stopách Sládkoviča. Foto: Mesto Krupina

Krupina 29. júna (TASR) – V Krupine na námestí osadili podobne ako v minulých storočiach klietku hanby. Tentoraz má ale slúžiť len ako atrakcia pre návštevníkov mesta.Ako TASR povedal primátor Radoslav Vazan, krupinská klietka hanby bola inšpirovaná, navrhnutá a zrealizovaná na základe analogických, dodnes jestvujúcich historických klietok, ktoré sa zachovali na území Slovenska. Známa je predovšetkým klietka zo 16. storočia na námestí v Levoči.priblížil primátor. Na jej realizáciu okrem mesta prispela Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko.Existencia takejto klietky hanby či tzv. kovového praniera v Krupine je doložená písomne v 18. storočí, pričom nie je známy ani jej tvar a ani materiál, z ktorého bola vyrobená. Klietka bola súčasťou historického námestia - Veľkého rínku, v súčasnosti Svätotrojičného námestia. Slúžila na potrestanie zlodejov a previnilcov. V prameňoch je zaznamenané len to, že sa v nej odsúdení na pranierovanie krútili. Čo presne tento pojem znamenal, zdokumentované nie je.Na kovovej konštrukcii klietky hanby je umiestnená tabuľka s popisom a QR kódom. Pribudnúť by tam malo ešte aj srdce bosorky, keďže Krupina bola v minulostí známa ich upaľovaním. Podľa primátora do klietky je možné aj vstúpiť.