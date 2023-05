Krupina ide adaptovať park na zmenu klímy a zvyšovať kapacitu škôlok

Krupina 17. mája (TASR) – Investície, ktoré by mali zlepšiť život obyvateľov mesta, pripravuje na najbližšie obdobie krupinský magistrát. Prostriedky majú smerovať najmä do oblasti životného prostredia, školstva, dopravy i cestovného ruchu.



Ako mesto informuje, jednou z pripravovaných investičných akcií v oblasti životného prostredia je realizácia projektu zameraného na vybudovanie adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. "Tento projekt je navrhnutý na území Parku A. Sládkoviča, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny. Samotné adaptačné opatrenia sú zamerané na zmeny klímy v danom území, a to najmä voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, voči zvyšujúcej sa intenzite prívalových zrážok a ich následkom, ale aj následkom období dlhodobého sucha," uvádza mesto.



V rámci projektu sa majú zrealizovať vodopriepustné spevnené plochy a terénne schody, dažďové záhrady, rekultivácia existujúcich zatrávnených plôch, kanalizácia a dažďové žľaby, verejné osvetlenie a parkový mobiliár.



Mesto reaguje aj na nedostatok miest v predškolských zariadeniach. Po prehodnotení kapacitných potrieb, hlavne vzhľadom na očakávaný demografický vývoj, mesto pristúpilo k zámeru rekonštruovať budovu na Jesenského ulici, s cieľom umiestnenia dvoch tried materskej školy.



Samospráva má vypracovaný aj projekt zlepšenia teplotechnických a úžitkových vlastností objektu elokovaného pracoviska materskej školy na Ulici Ivana Krasku. "Nakoľko sa ale zmenili podmienky na získanie dotačných finančných prostriedkov, mesto v súčasnosti zabezpečuje aktualizáciu projektu," pripomína samospráva.



Magistrát chce aj v tomto roku pokračovať v rekonštrukcii chodníkov popri štátnej ceste I/66, a tiež revitalizovať medziblokové priestory na Železničnej ulici. Veľký význam prikladá aj výstavbe nového vodojemu v lokalite Kopanice a dobudovaniu vodovodnej siete. Chce tiež opraviť hradbový múr v Parku A. Sládkoviča, ktorý je v havarijnom stave.



Mestský úrad zadal nedávno aj zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Projekt má riešiť dopravné značenie všetkých komunikácií nachádzajúcich sa v katastrálnom území. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste pri zachovaní súčasných priestorových podmienok bez stavebných zásahov.



Mesto Krupina chce v nasledujúcom období získať aj dotačné finančné prostriedky na vybudovanie kompostárne v lokalite Biely Kameň, v areáli bývalej skládky odpadov, na čo má už vypracovanú projektovú dokumentáciu.