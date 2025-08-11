< sekcia Regióny
Krupina kompletne zrekonštruuje Múzeum Andreja Sládkoviča
Autor TASR
Krupina 11. augusta (TASR) - Mesto Krupina chystá rekonštrukciu Múzea Andreja Sládkoviča, ktoré sídli v jednom z najstarších historických objektov na území mesta. Komplexná obnova budovy by mala nielen odstrániť jej súčasný nevyhovujúci stav, ale umožniť tiež rozšírenie a modernizáciu expozície.
Ako pre TASR priblížil primátor Krupiny Radoslav Vazan, na obnovu múzea získalo mesto viac ako 1,66 milióna eur z Programu Slovensko, celkový rozpočet projektu presahuje 1,8 milióna eur. V rámci rekonštrukcie obnovia strechu, fasádu, vymenia okná aj vykurovanie. Dobudujú depozitár a dvorovú časť, v pláne je aj nadstavba jedného priestoru.
„V súčasnosti rozbiehame verejné obstarávanie na práce, pretože časť tých prác sa bude robiť aj umelecko-reštaurátorským spôsobom,“ priblížil Vazan s tým, že ak všetko dobre pôjde, s prácami by sa mohlo začať na jar budúceho roka.
Budova, v ktorej Múzeum Andreja Sládkoviča sídli, je pôvodne meštiansky dom z 15. až 17. storočia. Začiatkom 20. storočia dom vlastnila rodina Lehotských, neskôr tu sídlil prvý slovenský župan Hontianskej župy a od roku 1965 tu sídli múzeum s rôznymi expozíciami. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je múzeum od roku 2010.
„Snažili sme sa 15 rokov hľadať možnosti na jeho obnovu, až teraz sa nám naskytla možnosť v rámci Programu Slovensko,“ podotkol Vazan s tým, že ide o komplexnú obnovu, ktorá by mala dať múzeu nový šat. Zároveň dodal, že po jej rekonštrukcii by chceli obnoviť aj tunajšie expozície. Zatraktívniť by ich chceli aj prostredníctvom moderných prvkov, ktoré sa v súčasnosti v múzejníctve využívajú, či sprístupnením podzemných chodieb.
