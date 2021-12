Krupina má o rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 10,75 milióna eur

Krupina 22. decembra (TASR) - Mesto Krupina by malo na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Príjmy a výdavky rozpočtu odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva na úrovni takmer 10,75 milióna eur. Rozpočet je zverejnený aj na stránke mesta.



Celkový rozpočet príjmov na rok 2022 je oproti roku 2021 vyšší o viac ako 1,25 milióna eur, a to najmä z dôvodu zvýšenia kapitálových príjmov a finančných operácií. „Do roku 2022 boli zapracované v rozpočte kapitálových príjmov cudzie zdroje vo výške takmer 1,61 milióna eur na projekty, ktoré neboli zrealizované v roku 2021. V príjmových finančných operáciách sú zahrnuté aj finančné prostriedky na akcie a projekty financované z rezervného fondu,“ uvádza sa v texte rozpočtu.



Miestne dane sú na rok 2022 navrhnuté s celkovým zvýšením o 65.000 eur oproti roku 2021, čo zohľadňuje zvýšenie dane z nehnuteľnosti o infláciu, čo je 1,9 percenta, a zvýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 34,01 eura.



Kapitálové príjmy sú oproti roku 2021 vyššie o takmer 1,05 milióna eur, a to na zazmluvnené projekty, ako sú kompostáreň Biely Kameň, revitalizácia školského areálu, rekonštrukcia a modernizácia budovy A. Sládkoviča, atletická dráha na štadióne či revitalizácia školského areálu.



V rozpočte príjmových finančných operácií na rok 2022 sú započítané finančné prostriedky z rezervného fondu v hodnote takmer 1,05 milióna eur a úver v hodnote 550.000 eur, slúžiace na akcie, ktoré sa nestihli zrealizovať v roku 2021.