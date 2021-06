Mesto Krupina plánuje obnoviť športový areál medzi školami

Krupina 17. júna (TASR) - Mesto Krupina chce zrekonštruovať športový areál medzi svojimi dvomi školami. Ešte začiatkom jari podala samospráva žiadosť na Fond na podporu športu. Projekt už medzitým podporil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sumou takmer 160.784 eur, čo tvorí 25 percent z celkovej hodnoty investície a rovnakou sumou by mala prispieť aj samotná krupinská samospráva.



"Športový areál medzi školami je už poslednou, doposiaľ neobnovenou časťou rozsiahleho školského areálu," informoval primátor Radoslav Vazan.



Mesto tam plánuje obnoviť atletickú dráhu a jednotlivé sektory a dobudovať vnútornú časť ihriska na loptové hry. Areál by mali po dokončení využívať nielen žiaci základných škôl, ale aj študenti blízkeho gymnázia a strednej odbornej školy. Okrem toho by táto časť mesta mala slúžiť aj športovej verejnosti a na organizovanie rôznych športových podujatí a súťaží.