Krupina rozšírila chodník pri tenisovom ihrisku
Krupina 15. novembra (TASR) - Mesto Krupina ukončilo ďalší projekt, ktorý má prispieť k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pohybu v meste. V uplynulých dňoch rozšírilo chodník popri tenisovom ihrisku. Informovala o tom krupinská samospráva.
Autor TASR
Ako uviedla, nový chodník s kvalitným asfaltovým povrchom bol navrhnutý tak, aby poskytol pohodlný priestor pre peších, rodičov s kočíkmi aj starších občanov. Súčasťou realizácie bolo i osadenie moderného mestského mobiliára - nových lavičiek a odpadkových košov,
Projekt mesto financovalo z Programu rozvoja vidieka SR. Avizuje tiež, že v budúcnosti plánuje pokračovať v jeho ďalšom rozširovaní, aby prepojilo ďalšie časti mesta a zabezpečilo komfortnejšie a bezpečnejšie podmienky pre chodcov.
