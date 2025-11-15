Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. november 2025Meniny má Leopold
< sekcia Regióny

Krupina rozšírila chodník pri tenisovom ihrisku

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Krupina 15. novembra (TASR) - Mesto Krupina ukončilo ďalší projekt, ktorý má prispieť k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pohybu v meste. V uplynulých dňoch rozšírilo chodník popri tenisovom ihrisku. Informovala o tom krupinská samospráva.

Autor TASR
Krupina 15. novembra (TASR) - Mesto Krupina ukončilo ďalší projekt, ktorý má prispieť k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pohybu v meste. V uplynulých dňoch rozšírilo chodník popri tenisovom ihrisku. Informovala o tom krupinská samospráva.

Ako uviedla, nový chodník s kvalitným asfaltovým povrchom bol navrhnutý tak, aby poskytol pohodlný priestor pre peších, rodičov s kočíkmi aj starších občanov. Súčasťou realizácie bolo i osadenie moderného mestského mobiliára - nových lavičiek a odpadkových košov,

Projekt mesto financovalo z Programu rozvoja vidieka SR. Avizuje tiež, že v budúcnosti plánuje pokračovať v jeho ďalšom rozširovaní, aby prepojilo ďalšie časti mesta a zabezpečilo komfortnejšie a bezpečnejšie podmienky pre chodcov.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka