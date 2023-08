Krupina stavia pre tenisový klub kontajnerové sociálne zázemie

Krupina 16. augusta (TASR) - Mesto Krupina začalo s ďalšou investíciou do športovej infraštruktúry. Začiatkom augusta rozbehlo realizáciu kontajnerového zázemia pri tenisových dvorcoch, ktoré bude slúžiť na potreby Krupinského tenisového klubu.



"Hlavným cieľom projektu je zapojiť deti a mládež do športovej činnosti a vytvoriť pre nich lepšie podmienky," informuje mesto.



Samospráva zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie kontajnerového sociálneho zázemia vrátane jeho napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Zdrojom elektrickej energie bude fotovoltaický solárny systém.



Ako samospráva ďalej informuje, takéto modulárne zázemie pre športy všetkého druhu vyriešili už v mnohých mestách športovcom problémy so zázemím. "Takéto štandardizované riešenie šatní so sociálnym zázemím v spoločných priestoroch umožňuje totiž vo veľmi krátkom čase umiestniť modulárne objekty k rôznym športoviskám," pripomína.



Na vybudovanie tohto diela sa mesto v minulosti uchádzalo o získanie dotačných finančných prostriedkov, avšak neúspešne. "Na základe tejto skutočnosti je potrebné celú zákazku financovať z vlastných finančných prostriedkov," dodáva mesto.



Samospráva má už aj dodávateľa stavby, ktorého vybrala vo verejnej súťaži.