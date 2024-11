Krupinský mestský sad sa rozrástol o desiatky ovocných stromov

Krupina 19. novembra (TASR) - Krupinský mestský sad v lokalite Papuľka sa rozrástol o desiatky nových drevín. V utorok tam vysadili celkom 40 nových stromov starých odrôd, medzi ktorými nechýbajú jablone, hrušky či menej bežné dreviny ako oskoruša a moruša.



Mestský sad, ktorý vznikol pred viac ako 80 rokmi, sa rozprestiera na rozlohe približne 11 hektárov. Okrem jabloní, hrušiek, sliviek či orechov tam boli kedysi vysadené aj čerešne - krupinské dudečky. Primátor Krupiny Radoslav Vazan pre TASR priblížil, že v uplynulých rokoch začali s jeho revitalizáciou. V prvej etape vysádzali čerešne, v aktuálnej druhej sa zamerali na jadroviny.



"Cieľom tohto projektu je zachovať staré krajové odrody z tohto regiónu, ktoré sa na Honte pestovali, aj pre ďalšie generácie," poznamenal Vazan s tým, že výsadbu zrealizovalo mesto v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica. Pri sadení stromov pomáhali zamestnanci mesta, mestských lesov a tiež stredoškolskí študenti. S projektom chcú podľa jeho slov pokračovať aj v budúcnosti.



Bruno Jakubec z Technickej univerzity vo Zvolene priblížil, že družstevný sad, ako ho tiež nazývajú, tvorí približne tristo stromov. Niektoré však už chýbajú, mnohé sú staré a odumierajú. Snahou iniciatívy je podľa jeho slov sad nielen obnoviť, ale zachovať aj jeho štruktúru.



"V tejto etape sme vysadili 40 stromov, každá odroda je v dvoch exemplároch, takže keby nejaká vyhynula, tak sa môže ľahko preštepiť z vedľajšieho stromu," priblížil s tým, že medzi vysadenými odrodami sú napríklad jablká končiarky, bosmanky či landsberská reneta. Z hrušiek vysadili napríklad odrody špinka, marillatova či Hardyho maslovka.



"V ďalších etapách revitalizácie tohto priestoru by sme chceli siahnuť aj po nejakých iných ovocných drevinách, nech to je pestrejšie. Aj v minulosti tá skladba odrôd, ktoré tu boli vysadené, bola pomerne pestrá, nachádzame tu skutočne hodnotné staré odrody," podotkol Jakubec s tým, že časť nových drevín je podobná, ako aj pôvodne bola, no doplnili ich aj o iné staré odrody, aby bol sad čo najpestrejší.