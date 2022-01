Krupinčania by sa tento rok mali dočkať opravy mostu ponad Krupinicu

Krupina 21. januára (TASR) - Obyvatelia Krupiny by sa v tomto roku mali dočkať rekonštrukcie mosta nad riekou Krupinicou na ulici Majerský rad. Most oceľovej konštrukcie s jednopruhovou cestou a lávkou pre peších postavili ako provizórny po povodni v roku 1999 a jeho stavebno-technický stav už v roku 2020 posúdili ako havarijný.



Ako informuje Mestský úrad v Krupine, mesto most ešte 30. októbra 2020 pre cestnú dopravu uzavrelo. „Už na sklonku roka 2020 sa prostredníctvom verejného obstarávania zabezpečil spracovateľ projektovej dokumentácie, ktorý v máji 2021 odovzdal samospráve kompletnú realizačnú dokumentáciu,“ uvádza mesto na svojej stránke.



„Účelom naprojektovaného mosta je hlavne previesť miestnu komunikáciu ponad Krupinicu a rozšíriť doterajšiu jednopruhovú cestu na dvojpruhovú so zachovaním chodníka pre peších,“ približuje.



V rámci stavby sa aktuálne realizujú preložky inžinierskych sietí, pričom verejné obstarávanie na stavbu mosta je v procese ukončenia a s úspešným uchádzačom by malo mesto v dohľadnom čase uzatvoriť zmluvu o diele.