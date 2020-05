Obnovili najstarší kamenný kríž na území Krupiny z roku 1848

Krupina 19. mája (TASR) - Najstarší kamenný kríž v katastri mesta Krupina z roku 1848, ktorý bol koncom minulého roka rozobraný a reštaurovaný v ateliéroch akademického sochára Jána Filu, osadili v týchto dňoch na pôvodné miesto na Majerskom rade.



Ako informoval historik múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslav Lukáč, na obnovu kríža sa zložili obyvatelia mesta. Na rekonštrukciu kríža sa prostredníctvom sponzorských darov vyzbieralo viac ako 8248 eur.



Podnet k obnove dala krupinská rodáčka a obyvateľky kanadského Vancouveru Júlia Dlouhá, rodená Alakšová. "Vďaka však patrí aj tým, ktorí kríž nechali postaviť, i tým, ktorí sa oň počas 170 rokov starali a v roku 2020 zabezpečili jeho opravu," uviedol Lukáč.



Podľa neho sa v Krupine nachádza ďalších viac ako 20 kamenných krížov, tento je však podľa overených informácií najstarší. Už dlho pred tým bol v zlom technickom stave. Kríž v 19. storočí a ešte aj pred tým, ako sa postavilo sídlisko Majerský rad, stál na križovatke cesty smerujúcej z mesta na lazy Kopanice a cesty, ktorá vedie popri riečke Krupinici.



"V minulosti to bola zastávka tých, ktorí chodievali z lazov, ale zastavovali sa pri ňom aj rôzne sprievody," pripomenul Lukáč. Pri kríži dokonca lazníkov prekladali z vozov do truhly a do pohrebného koča, ktorý vlastnilo mesto.