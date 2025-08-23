< sekcia Regióny
Krupina obstaráva zmeny územného plánu regulujúce výstavbu na lazoch
Cieľom dokumentu je určiť regulatívy a limity v oblasti výstavby na lazoch.
Autor TASR
Krupina 23. augusta (TASR) - Mesto Krupina v súčasnosti obstaráva zmeny a doplnky územného plánu (ÚPN) mesta, ktoré by mali regulovať výstavbu v intraviláne, ako aj na lazoch. Ich cieľom je zachovať pôvodný ráz krupinských lazov.
„Boli zosumarizované všetky pripomienky od občanov, podnikateľských subjektov, boli vyhodnotené a zaslané spracovateľovi,“ priblížil aktuálny stav primátor Radoslav Vazan s tým, že nasledovať bude verejné prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN. „Keď všetky procesy dobre pôjdu, tak verím, že v tomto roku bude územný plán prerokovaný a schválený aj mestským zastupiteľstvom, a teda bude platný,“ podotkol Vazan.
Cieľom dokumentu je podľa jeho slov určiť regulatívy a limity v oblasti výstavby na lazoch. „V minulosti bola táto téma niektorými spoluobčanmi tak trochu zneužívaná, robili si čo chceli, pretože tie regulatívy žiaľ z minulosti neboli také prísne a striktné, ako mali byť,“ podotkol primátor s tým, že v novom dokumente si na nich dali záležať.
Zmeny a doplnky ÚNP číslo dva tak podľa jeho slov budú presne špecifikovať napríklad farby a tvary striech, farby fasád, použité materiály, prístupné typy domov či aké vzdialenosti musia byť dodržané. Vazan priblížil, že napríklad v prípade farby striech sú povolené štyri farby - tehlovočervená, medenohnedá, hnedá a čierna a sklon od 30 do 45 stupňov.
Pri príprave zmien a doplnkov podľa Vazana vychádzali z pôvodnej architektúry, ktorá bola v tomto území a ktorá je do tohto územia vhodná. Lazy a samoty sú podľa jeho názoru klenotom mesta a chcú zachovať ich ráz aj pre ďalšie generácie.
