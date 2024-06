Park na Svätotrojičnom námestí v Krupine zrekonštruujú

Krupina 18. júna (TASR) - Park na Svätotrojičnom námestí v Krupine počas letných mesiacov zrekonštruujú. Podľa primátora Radoslava Vazana kompletne opravia povrchy nachádzajúce sa medzi Svätotrojičným stĺpom a Pamätníkom Červenej armády.



Ako uviedol Vazan pre TASR, v rámci rekonštrukcie obnovia chodníky, povrchy, zeleň, ale aj schody smerom k hlavnej ceste I/66. "Takže, to srdce námestia by malo byť kompletne obnovené nanovo," podotkol primátor.



Na projekt získalo mesto prostredníctvom Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko - Dobronivské celkom 100.000 eur z Programu rozvoja vidieka. Celkovo bude stáť podľa primátora celá rekonštrukcia 132.000 eur. Zmluvu so zhotoviteľom stavby už podľa neho podpísali, práce by sa mali uskutočniť počas letných mesiacov. Vazan dodal, že pešia časť námestia bude pre rekonštrukčné práce uzavretá.