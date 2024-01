Krupinské podzemné pivnice navštívilo vlani viac ako 1500 turistov

Krupina 30. januára (TASR) - Krupinské stredoveké podzemné pivnice navštívilo v minulom roku viac ako 1500 turistov. "K tomu môžeme pripočítať viac ako 700 žiakov základných škôl, ktorým robíme rôzne tematické okruhy hlavne zamerané na históriu Krupiny," uviedol pre TASR Ľubomír Šmakal z občianskeho združenia Podzemie Krupiny.



Združenie vzniklo ešte v roku 2020 s cieľom propagovať krupinské podzemie. "Celá Krupina je podkopaná pivnicami a tajnými chodbami, ktoré boli kopané z dôvodov, že Krupina bola v stredoveku vinárska oblasť a hlavnou obchodnou komoditou krupinských mešťanov bolo víno. Spracovalo sa tu do 200.000 litrov vína ročne a tak každý mešťan mal pod domom pivnice," priblížil Šmakal s tým, že v čase nebezpečenstva poskytovali obyvateľom aj úkryt.



Ako ďalej poznamenal, povráva sa, že z mesta vedie tajná chodba aj na hrad v Bzovíku či do Banskej Štiavnice. "Je to taká Columbova žena, nikto ju nevidel, ale každý o nej odmalička počul. Máme tu aj nejaké mapy a informácie, kde by sa to mohlo nachádzať, tak naším cieľom je nájsť raz takú jednu tajnú chodbu, aby to nebola len nejaká povesť," podotkol zakladateľ združenia.



Okrem sprístupňovania pivníc turistom po predchádzajúcom telefonickom dohovore sa združenie zameriava aj na organizáciu rôznych tematických podujatí v týchto priestoroch. Tento rok chcú do podzemia podľa Šmakala prilákať miestnych mladých vinárov. Združenie spolupracuje aj s miestnym Múzeum Andreja Sládkoviča, pod ktorým sa tiež nachádza pivnica.



Aktuálne je v podzemí mesta sprístupnených päť pivníc, v budúcnosti by chceli niektoré z nich prepojiť do okruhu. Tufové pivnice sú dvojúrovňové. Sprístupnené sú vyššie poschodia, nižšia úroveň je podľa Šmakala v súčasnosti zaplavená spodnou vodou. "Vieme o nich, sú zaznačené, ale zatiaľ sa k nim nevieme dostať," dodal.



Mnoho pivníc bolo podľa jeho slov zasypaných v druhej polovici minulého storočia pri výstavbe námestia. "Krajský pamiatkový úrad z Banskej Bystrice vytyčoval v rokoch 2016 - 2017 pamiatkové pásmo v meste Krupina a pritom zameral nejakých 62 pivníc, ktoré sú reálne, ale tých pivníc je podstatne viac. Vieme o nich, že sú pod domami, ale majú svojich majiteľov a nedostaneme sa do nich," doplnil Šmakal.