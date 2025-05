Krupina predstavila novinku, 3D prehliadku podzemných priestorov mesta

Krupina 2. mája (TASR) - Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine predstavilo v uplynulých dňoch novinku pre návštevníkov, unikátnu 3D prehliadku krupinských podzemných priestorov. Prostredníctvom nej budú môcť virtuálne nahliadnuť do bežne neprístupných pivníc pod historickým jadrom mesta a Sládkovičovou ulicou. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Projekt, ktorého hlavnou aktivitou bol nákup špičkovej 3D technológie s veľkoplošnou obrazovkou a potrebným príslušenstvom, nadväzuje na existujúce 3D zameranie niektorých pivníc a plánuje jeho rozšírenie o ďalšie priestory. Cieľom je podľa Jóbovej sprístupniť architektonické, geologické a historické skvosty širokej verejnosti atraktívnou a interaktívnou formou. Výhodou 3D prezentácie je aj jej prístupnosť pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré by inak nemali možnosť tieto priestory fyzicky navštíviť.



„Krupina má skutočne výnimočné podzemné bohatstvo, o ktorom mnohí ani netušia. Tento projekt nám umožní otvoriť tieto skryté poklady pre všetkých, nielen pre odborníkov, ale aj pre našich obyvateľov a návštevníkov," skonštatoval primátor Krupiny Radoslav Vazan, ktorý zároveň verí, že novinka pritiahne do mesta novú generáciu turistov a posilní povedomie o jeho kultúrnom dedičstve.



Miroslav Lukáč z Múzea Andreja Sládkoviča podotkol, že 3D múzeum nielen obohatí súčasnú expozíciu, ale zároveň umožní múzeu osloviť širšie publikum a priblížiť mu fascinujúcu históriu Krupiny prostredníctvom moderných technológií. „Veríme, že táto interaktívna forma prezentácie bude atraktívna pre všetky vekové kategórie a prispeje k zviditeľneniu nášho múzea a celého mesta,“ dodal.



Realizácia projektu nadväzuje na úspešné projekty realizované v minulosti. Ambíciou mesta a múzea je postupne zdigitalizovať väčšinu krupinských pivníc a vytvoriť tak rozsiahly 3D labyrint, ktorý by sa stal významnou turistickou atrakciou regiónu. Jeho vznik podporila prostredníctvom členského príspevku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja sumou 6360 eur. Predstavenie tejto novinky sa uskutočnilo v rámci podujatia Otvorenie brán mesta Krupina.