Revitalizácia krupinského parku reaguje na klimatickú zmenu

Krupina 10. augusta (TASR) – Park Andreja Sládkoviča v Krupine by mal prejsť celkovou revitalizáciou. Priestor, ktorý je zelenými pľúcami mesta, by mal po obnove spĺňať všetky požiadavky, ktoré sú v súčasnosti kladené na moderné oddychové miesto a zároveň sa prispôsobiť meniacim sa klimatickým pomerom. Pre TASR to uviedol primátor Radoslav Vazan.



"Máme už spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorej princípom je zmena povrchu parku, ktorý je nepriepustný, za povrch, ktorý bude vsakovať dažďovú vodu," povedal Vazan pre TASR. Mali by tam vzniknúť napríklad viaceré vodozádržné prvky, ako sú minijazierka a podobne. Voda s jazierok bude následne slúžiť na zavlažovanie tamojších stromov, kríkov a rastlín. Súčasťou parku bude nový mobiliár.



Mesto aktuálne čaká na vhodnú výzvu na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Suma, potrebná na zrealizovanie projektu, je podľa primátora vo výške približne pol milióna eur.



Park Andreja Sládkoviča v Krupine sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rímskokatolíckeho kostola, pochádzajúceho z 13. storočia. Bol založený v roku 1938 ako park Andreja Hlinku, neskôr získal súčasné pomenovanie.



K umelecko-historickým hodnotám parku patria diela ako socha krupinského rodáka Andreja Sládkoviča a pamätník obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Sčasti je ohraničený zvyškami mestských hradieb zo 16. storočia, ktoré boli súčasťou protitureckého opevnenia.



K jeho prírodným hodnotám patria stromy, medzi nimi dominujú najmä lipy, ale nachádzajú sa tam aj platany.