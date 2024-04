Krupinskí stredoškoláci pomáhajú seniorom v digitálnych zručnostiach

Krupina 2. apríla (TASR) - Študenti krupinského Gymnázia Andreja Sládkoviča a Strednej odbornej školy obchodu a služieb pomáhajú miestnym seniorom zlepšovať si svoje digitálne zručnosti. V rámci dobrovoľníckeho projektu ich učia pracovať s tabletmi, ale aj rozoznávať hoaxy a pohybovať sa na sociálnych sieťach.



Riaditeľka škôl Anna Borbuliaková pre TASR priblížila, že myšlienka zorganizovať počítačový kurz pre seniorov vzišla od školskej digitálnej koordinátorky. Na projekt sa snažili získať prostriedky cez rôzne dotačné schémy, no neúspešne, a tak sa nakoniec rozhodli zorganizovať ho v spolupráci s mestom Krupina.



Na projekte sa podieľajú študenti oboch škôl sídliacich v jednej budove a aj učitelia finančnej gramotnosti. So seniormi sa stretávajú v poobedných hodinách a svoje vedomosti im odovzdajú v rámci deviatich stretnutí, ktoré trvajú dve hodiny. Prvý kurz prebieha v týchto dňoch, ďalší by chceli podľa riaditeľky zorganizovať v máji.



V rámci kurzu sa seniori naučia pracovať s tabletom, no vzdelávanie je zamerané aj na bezpečnosť na internete a sociálnych sieťach. "Ukážeme im, ako sa bezpečne pohybovať na internete, aby vedeli rozlíšiť hoaxy, čo je pravda, čo je hoax. Aj našich žiakov učíme kritickému mysleniu, aby neprijímali všetky informácie, ktoré nájdu na internete, čiže aby si to overovali," poznamenala Borbuliaková.



Študenti im takisto pomáhajú spoznať sociálne siete, nájsť si prostredníctvom nich svojich dávnych priateľov či známych. "Ak sa nám podarí nejaké priateľstvá obnoviť, tak by sme chceli v spolupráci s mestom vydať nejakú minibrožúrku o tomto projekte," dodala riaditeľka.



Na kurzoch sa podľa jej slov aktuálne zúčastňujú mobilní seniori, ktorí môžu prísť do školy. V budúcnosti by však chceli do projektu zapojiť aj seniorov žijúcich v domovoch sociálnych služieb. "Už nás oslovilo jedno takéto zariadenie, že aj imobilní klienti by sa chceli na kurze zúčastniť," uviedla Borbuliaková s tým, že školy už evidujú aj ďalších záujemcov o takéto bezplatné vzdelávanie.