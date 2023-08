Po vyše mesiaci našli muža, ktorý sa utopil vo vodnej nádrži v Krupine

Krupina 18. augusta (TASR) - Po vyše mesiaci našli vo štvrtok (17. 8.) záchranné zložky vo vodnej nádrži v Krupine hľadanú osobu. Malo by ísť o 35-ročného muža, ktorý sa v priehrade utopil ešte 15. júla. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



Do pátracej akcie sa okrem policajtov a hasičov zapojila aj špeciálna záchranná služba Rescue Slovakia, no muža sa nepodarilo nájsť. Neskôr bol prizvaný tím policajných potápačov z odboru špeciálnych potápačských činností a výcviku z Brna.



Ako informujú českí záchranári, hľadaného sa podarilo nájsť vďaka modernému sonaru, ktorý priviezli so sebou na Slovensko.



Polícia v Krupine začala v prípade trestné stíhanie pre usmrtenie a na určenie príčiny smrti bola nariadená súdna pitva.