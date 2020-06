V krupinskom múzeu sa bude predávať 0-eurová bankovka s A. Sládkovičom

Krupina 22. júna (TASR) - Aj keď sa oslavy 200. výročia narodenia básnika Andreja Sládkoviča v Krupine pre šíriaci sa koronavírus v marci nekonali, významného rodáka si mesto pripomenulo niekoľkými menšími aktivitami. Ďalšou z nich bude predaj nulovej eurobankovky s vyobrazením básnika, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júna.



Ako informuje stránka mesta, zberateľská bankovka sa bude predávať od 9.00 h do 16.00 h v priestoroch tamojšieho Múzea Andreja Sládkoviča. Múzeum je tiež jedným zo symbolov, ktoré sa na bankovke nachádzajú. Okrem bežnej edície sa bude predávať aj špeciálne autorské vydanie s novým dizajnom s prítlačou.



V Krupine ešte v apríli v súvislosti s výročím narodenia Sládkoviča odhalili lavičku ako symbol lásky pre mladých zaľúbených a tiež schránku – poštu pre Sládkoviča, do ktorej môže každý s inšpiráciou niečo napísať a vložiť.



Na evanjelickom kostole v Krupine tiež odhalili pamätnú dosku ako spomienku na to, že tam bol 1. apríla 1820 Sládkovič pokrstený.