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Krupina: V novom pracovisku materskej školy otvoria dve triedy
Okrem dvoch priestranných tried vzniklo aj potrebné zázemie pre deti a pedagógov, kuchyňa s výdajňou stravy a zrekonštruovaný vonkajší areál.
Autor TASR
Krupina 27. augusta (TASR) - V Krupine v stredu (26. 8.) slávnostne otvorili nové elokované pracovisko Materskej školy (MŠ) Malinovského na Jesenského ulici. V historickej budove, ktorá prešla kompletnou obnovou, otvoria od 1. septembra dve nové triedy s kapacitou 42 detí. Informovala o tom krupinská samospráva.
Rekonštrukciu budovy mesto realizovalo z dotácie z plánu obnovy a odolnosti vo výške takmer 630.000 eur a vlastných zdrojov viac ako 23.000 eur. Okrem dvoch priestranných tried tu vzniklo aj potrebné zázemie pre deti a pedagógov, kuchyňa s výdajňou stravy a zrekonštruovaný vonkajší areál.
Samospráva doplnila, že súčasťou projektu boli okrem samotnej rekonštrukcie objektu aj nové elektroinštalácie, vykurovanie, zdravotechnika, vodovodná prípojka, úprava oplotenia, spevnených plôch a exteriéru. Deti sa môžu tešiť aj na nové detské ihrisko s hracími prvkami a upravený areál.
„Rozšírenie kapacít MŠ Malinovského je dôležitým krokom v podpore mladých rodín v Krupine. Nové priestory pomôžu mestu zabezpečiť dostatočné kapacity materskej školy,“ dodala radnica s tým, že nové elokované pracovisko bude poskytovať celodennú predprimárnu edukáciu a socializáciu detí vo veku od troch do šiestich rokov a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Rekonštrukciu budovy mesto realizovalo z dotácie z plánu obnovy a odolnosti vo výške takmer 630.000 eur a vlastných zdrojov viac ako 23.000 eur. Okrem dvoch priestranných tried tu vzniklo aj potrebné zázemie pre deti a pedagógov, kuchyňa s výdajňou stravy a zrekonštruovaný vonkajší areál.
Samospráva doplnila, že súčasťou projektu boli okrem samotnej rekonštrukcie objektu aj nové elektroinštalácie, vykurovanie, zdravotechnika, vodovodná prípojka, úprava oplotenia, spevnených plôch a exteriéru. Deti sa môžu tešiť aj na nové detské ihrisko s hracími prvkami a upravený areál.
„Rozšírenie kapacít MŠ Malinovského je dôležitým krokom v podpore mladých rodín v Krupine. Nové priestory pomôžu mestu zabezpečiť dostatočné kapacity materskej školy,“ dodala radnica s tým, že nové elokované pracovisko bude poskytovať celodennú predprimárnu edukáciu a socializáciu detí vo veku od troch do šiestich rokov a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.