V krupinskom sade dudečiek chcú štepením zachovať vzácny genofond

Krupina 30. júna (TASR) - Krupina v spolupráci s partnermi pripravuje v lokalite Papuľka obnovu sadu so vzácnym genofondom čerešní, tzv. dudečkami. Na mieste bolo pred asi 85 rokmi vysadených niekoľko stoviek stromov, avšak dnes už tento sad potrebuje revitalizovať.



„Už na jar tohto roku sme tam poopiľovali suché konáre a urobili niektoré nutné zásahy," povedal TASR primátor Radoslav Vazan. Na jeseň by tam chceli vysadiť 30 až 50 nových stromov čerešní a postupne do nich zaštepiť zachovalé staré odrody. „Okrem krupinskej dudečky napríklad aj čelovskú chrupku či ďalšie odrody, o ktorých je známe, že sa kedysi pestovali na území mesta či v regióne Hontu," pripomenul primátor.



Partnermi projektu sú tamojšia Základná škola J. C. Hronského, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Stredná odborná škola obchodu a služieb a tiež Mestské lesy Krupina.



Čerešňový sad na Papuľke je už desaťročia voľne prístupný. Zbierať čerešne v období neskorej jari tam môžu nielen obyvatelia mesta, ale aj jeho návštevníci. „My sme len vydali upozornenie, aby ľudia v sade neničili konáre a aby pri oberaní boli korektní aj voči iným záujemcom o toto ovocie," dodal Vazan.



Čerešne sa v Krupine a okolí pestujú už stáročia. V roku 1935 dalo mesto vysadiť na Papuľke, Stávke a Šumine spolu 1594 ovocných stromov. V prvej polovici 20. storočia bol predaj čerešní dôležitým zdrojom príjmu miestneho obyvateľstva. Čerešne sa vyvážali na vozoch aj do širokého okolia.