Krupina vyhlásila výzvu na podporu obnovy kamenného kríža z roku 1848

Krupina 6. júna (TASR) - Mesto Krupina vyhlásilo výzvu na podporu reštaurovania najstaršieho kamenného kríža nachádzajúceho sa na území mesta. Kríž stojí v panelákmi zastavanej časti Majerský rad a podľa datovania na samotnom kríži pochádza z roku 1848.



"Ešte donedávna stál medzi dvoma starými lipami. Jednu však medzičasom poškodil vietor a mesto ju odstránilo," povedal pre TASR historik Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslav Lukáč.



Podľa neho sa v Krupine nachádza ďalších viac ako 20 kamenných krížov, tento je však podľa overených informácií najstarší, pričom je už v zlom technickom stave.



Kríž v 19. storočí a ešte aj pred tým, ako sa postavilo sídlisko, stál na križovatke cesty smerujúcej z mesta na lazy Kopanice a cesty, ktorá vedie popri riečke Krupinici.



"V minulosti to bola zastávka tých, ktorí chodievali z lazov, ale zastavovali sa pri ňom aj rôzne sprievody," pripomenul Lukáč. Pri kríži dokonca lazníkov prekladali z vozov do truhly a do pohrebného koča, ktorý vlastnilo mesto. Aj z tohto pohľadu je podľa Lukáča kríž zaujímavý a niektorí obyvatelia majú k nemu dokonca citový vzťah.



Iniciátorkou jeho opravy je krupinská rodáčka Júlia Dlouhá, ktorá už na jeho opravu darovala mestu 2500 eur. Rímskokatolícka cirkev v Krupine, ktorá v minulosti kríž spravovala, chce spolufinancovať jeho obnovu do výšky 1000 eur.



Prvé eurá na základe výzvy už prichádzajú aj od samotných obyvateľov mesta. Náklady na rekonštrukciu kríža Lukáč odhaduje na 8000 eur.