Krupina začne tento rok s realizáciou viacerých zásadných projektov
Autor TASR
Krupina 10. januára (TASR) - Rok 2026 bude pre mesto Krupina obdobím, v ktorom začne realizovať niekoľko projektov zásadného významu. Vo svojom novoročnom príhovore to konštatoval primátor Radoslav Vazan s tým, že prvým z nich je ukončenie modernizácie Materskej školy na Jesenského ulici, kde vzniknú nové triedy a moderné priestory.
„Mimoriadne významným projektom je komplexná rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča. Ide o jednu z najväčších investícií v oblasti kultúry v novodobej histórii mesta,“ priblížil Vazan. V meste tiež v najbližšom čase začnú s realizáciou projektu na obnovu Parku Andreja Sládkoviča prostredníctvom adaptačných opatrení na zmenu klímy, vďaka ktorému park získa nové prvky zelene, kvalitnejší mobiliár a moderné osvetlenie.
Medzi ďalšie pripravované zámery v nadchádzajúcom období patrí podľa Vazana aj zvýšenie energetickej účinnosti elokovaných tried Materskej školy na ulici I. Krasku, a tiež zlepšenie energetickej hospodárnosti historického Bóryho domu, v ktorom sídli mestská knižnica. Pokračovať chcú podľa jeho slov aj v úpravách oddychovej zóny pri vodnej nádrži Bebrava.
„Ďalším z veľkých projektov, ktorému venujeme pozornosť, je rekonštrukcia kina Kultúra, ktorého modernizácia, zateplenie a nový šat prinesie mestu Krupina úspory na energiách a vytvorí nádherný priestor na stretávanie sa všetkých generácií na kultúrnych podujatiach,“ podotkol Vazan.
Krupina plánuje v tomto roku investovať aj do opráv komunikácií, chodníkov a budovania nových parkovacích miest, ktoré prispejú k lepšej organizácii dopravy a vyššiemu komfortu pre obyvateľov mesta. Takisto plánuje podnikať ďalšie kroky v oblasti dostupnosti ambulancií a zdravotníckych služieb, a investovať do budov a zariadenia nemocnice.
Vazan podotkol, že súčasťou života mesta nie je len infraštruktúra, ale aj kultúra, šport a oddych. Aj tento rok preto mesto chystá širokú škálu koncertov, divadelných vystúpení, detských programov, modernej hudby a folklóru. Vazan avizuje, že v kine a amfiteátri, kde vlani zlepšili technické zázemie na organizáciu podujatí, si nájde to svoje každý od detského diváka po seniorov.
