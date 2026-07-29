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Krupinčania môžu svoje prebytky predávať bezplatne na mestskej tržnici
Tržnica je podľa platného trhového poriadku otvorená každý utorok a piatok od 6.00 h.
Autor TASR
Krupina 29. júla (TASR) - S cieľom podporiť lokálny predaj sa Mestský bytový podnik (MSBP) v Krupine rozhodol bezplatne sprístupniť obyvateľom mestskú tržnicu na predaj ich hospodárskych produktov. Prebytky zo svojich záhrad môžu na mestskej tržnici predávať dvakrát v týždni. Informoval o tom konateľ podniku Marek Augustín.
Ako uviedol, kým v minulosti chodievali na mestskú tržnicu v Krupine najmä predajcovia z južnejších okresov, v súčasnosti sem už nikto nechodí. „Rozmýšľali sme, akým spôsobom by sme oživili túto našu tržnicu. Ja sám pestujem ovocie a všimol som si, že tento rok sa črtá celkom dobrá úroda. Tak sme si povedali, že ponúkneme túto možnosť obyvateľom,“ poznamenal Augustín.
V spolupráci s prevádzkovateľom tržnice sa tak dohodli, že záujemcovia z radov obyvateľov tu môžu svoje prebytky predávať bezplatne. Tržnica je podľa platného trhového poriadku otvorená každý utorok a piatok od 6.00 h. Prvých záujemcov o tento predaj očakávajú už najbližší piatok 31. júla.
Augustín upozornil, že obyvatelia smú predávať ovocie, zeleninu, bylinky či domáce výpestky. Taktiež výrobky, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu hygienikmi. Akékoľvek mliekarenské či syrárske výrobky sú tak podľa jeho slov zakázané. Výhodou podľa Augustína je, že na predaj prebytkov nemusia mať žiadne povolenia. Podľa súčasne platnej legislatívy sú tiež príležitostné príjmy do 500 eur ročne oslobodené od dane.
Ako uviedol, kým v minulosti chodievali na mestskú tržnicu v Krupine najmä predajcovia z južnejších okresov, v súčasnosti sem už nikto nechodí. „Rozmýšľali sme, akým spôsobom by sme oživili túto našu tržnicu. Ja sám pestujem ovocie a všimol som si, že tento rok sa črtá celkom dobrá úroda. Tak sme si povedali, že ponúkneme túto možnosť obyvateľom,“ poznamenal Augustín.
V spolupráci s prevádzkovateľom tržnice sa tak dohodli, že záujemcovia z radov obyvateľov tu môžu svoje prebytky predávať bezplatne. Tržnica je podľa platného trhového poriadku otvorená každý utorok a piatok od 6.00 h. Prvých záujemcov o tento predaj očakávajú už najbližší piatok 31. júla.
Augustín upozornil, že obyvatelia smú predávať ovocie, zeleninu, bylinky či domáce výpestky. Taktiež výrobky, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu hygienikmi. Akékoľvek mliekarenské či syrárske výrobky sú tak podľa jeho slov zakázané. Výhodou podľa Augustína je, že na predaj prebytkov nemusia mať žiadne povolenia. Podľa súčasne platnej legislatívy sú tiež príležitostné príjmy do 500 eur ročne oslobodené od dane.