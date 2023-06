Krupinské podzemie sa rozšírilo o ďalšiu pivnicu, je v nej salón vín

Krupina 6. júna (TASR) - K štyrom sprístupneným pivniciam projektu Krupinské podzemie pribudla v týchto dňoch ďalšia. Pivnica je špecifická, návštevníci v nej nájdu výstavu pod názvom Hontiansky salón vín.



"Pre návštevníkov našich podzemných priestorov sme tento raz zrekonštruovali novú časť zameranú na víno a vinárstva v našom regióne Hont. V tomto podzemí prezentujeme ocenené vína na regionálnej súťaži Hontiansky súdok. Súťaž sa koná už 12 rokov a pomocou odbornej poroty každoročne oceňuje tie najlepšie vína z Hontu," povedala pri príležitosti otvorenia pivnice predsedníčka OZ Podzemie Krupiny Stanislava Pavlendová. "Najväčším úspechom pri rekonštrukcii tejto novej časti podzemia je to, že sa nám podarilo prepojiť dve pivnice. Návštevník tak vojde do podzemia v jednej časti mesta, konkrétne na Sládkovičovej ulici, a vyjde v inej časti, priamo v Hontianskom salóne vín," dodala.



Druhú etapu revitalizácie podzemných priestorov podporila prostredníctvom členského príspevku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko Rozvojová agentúra BBSK sumou 11.070 eur. Celkové náklady na projekt boli 12.300 eur.



V prvej etape sprístupnené podzemné priestory mesta Krupina predstavujú unikátnu sieť pivníc, ktorá neodmysliteľne patrí k histórii mesta. Krupinské pivnice píšu svoju históriu pravdepodobne od dôb Tatárov, vysekaním chodby do tufu v stredoveku. Ich funkciou bolo predovšetkým skladovanie vína, keďže región okolo mesta Krupina je storočia známy svojou vinárskou tradíciou. V minulosti sa tam nachádzalo okolo 900 hektárov viníc. Dnes sú to už asi len dva hektáre. Zaujímavosťou tejto vinohradníckej lokality je odroda krupinská strieborčina, ktorá sa tam kedysi pestovala a o ktorej písal aj Matej Bel.